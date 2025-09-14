CHP'nin yürüyüşüne polis müdahalesi! Arbede çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin bugün Ankara Tandoğan meydanında yapacağı miting öncesindeki yürüşüye polis tarafından müdahale edildi.

CHP, yarın Ankara'da görülecek olan 38. Kurultayı'nın iptal davası öncesi bugün Ankara Tandoğan meydanında devasa bir miting düzenleyecek. 'Kayyuma hayır' sloganı ile yapılacak olan 'Büyük Ankara Mitingi' saat 17.00'de Tandoğan meydanında başlayacak.

Mitinge dakikalar kala çeşitli STK'lar ve CHP Gençlik Kolları tarafından alana sloganlar eşliğine yürüyüş yapıldı.

YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ

CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan yürüyüşte henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı polisin yürüyüş yapan gençlere müdahalede bulunduğu anlar kameralara anbean yansıdı.

Kısa süren gerginlikte ufak çaplı arbede ve polisler ile bağırışmalar yaşandı.

Gerginliğin kısa sürede sona ermesinin ardından gençler sloganlar eşliğine meydana yürümeye devam etti.

