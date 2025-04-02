CHP'ye düzenlenecek oyun ortaya çıktı Flaş iddia!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, programda aldığı bir duyum sonrası, CHP'li siyasetçilerle ilgili olarak yapay zeka ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve görüntülerin servis edilebileceğini iddia etti.

"YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN SÖYLENMEYEN SÖZLERİ SÖYLEMİŞ GİBİ GÖSTERECEKLER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çelik,

"Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki, 'Sizin partinizdeki önemli siyasi aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler.' Bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? Yapabilirler. 2023 seçimlerinden önce montaj videolar üzerinden terör örgütleriyle CHP'yi ilişkilendirenler, sonra da çıkıp televizyon programında o montajı itiraf edenler her şeyi yapabilirler” dedi.

"TARİHE NOT OLSUN"

"Tarihe bir not olsun” diyen Çelik, “Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vs servis edilebilir” dedi.