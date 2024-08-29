CHP’ye oy veren vatandaşlara ağır küfürler etti! Kartal’dan skandal video

İstanbul’un Kartal ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, kimliği henüz belirsiz bir şahıs çöplerinden belediye tarafından toplanmadığını öne sürerek video çekti.

“HAK ETTİNİZ OĞLUM BU GÖRÜNTÜLERİ”

Görüntülerde CHP’ye oy veren vatandaşlara peş peşe küfürler sıralayan şahıs, “Kartal’ı bok götürüyor. Bokun içinde yüzelim, bir tane çöpü alıp bir yerden bir yere koyarsak bana ne a… k… Oy veren beyninini s… düşünsün! Tamam mı? Hadi şimdi s… gidin. Bokun içinde yüzün, İzmir’e benzetin burayı da. Bokumuzda boğulalım, hak ettiniz oğlum bu görüntüleri… İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP’de yetmiyormuş gibi Kartal da CHP’de. İkisi birlikte CHP’de olunca sonuç bu oluyor” ifadelerini kullandı.

CHP, 20 PUAN FARK ATARAK KAZANMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Gökhan Yücel, en yakın rakibi AKP’nin adayı Hüseyin Karakaya’ya yaklaşık 20 puan fark atmıştı.

CHP %54,76 ile birinci, AKP ise %35.6 oy oranı ile sandıktan ikinci olarak çıkmıştı.

DİLRUBA 18 GÜNDÜR TUTUKLU

Bir sokak röportajında Instagram yasağıyla ilgili konuşan Dilruba Kayserilioğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklanarak İzmir Aliağa Kadın Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu.

18 gündür tutuklu bulunan Dilruba ifadesinde, “Ben röportajımda herhangi bir devlet makamını veya şahsı hedef almadım. Ben gerizekalı kelimesini Instagram'ın kapatılması ve hayvanların katledilmesi olaylarının hangi neticeyi doğuracağını anlamayan vatandaşları yönelik kullandım. Özellikle Cumhurbaşkanı'nı veya başka bir şahsı kastetmedim” demişti.