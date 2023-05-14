CHP'ye oy vermek isteyen yaşlı kadının oyunu AKP’ye basan sandık başkanı gözaltına alındı

CHP'ye oy vermek isteyen yaşlı bir kadına yardım etmek için kabine giren sandık görevlisi oyu AKP'ye basmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sandık kurulu başkanlığı iptal edilen kişinin gözaltında olduğunu paylaştı.

Kaftancıoğlu şunları yazdı:

“İstanbul’da şu ana kadar tek bir kişi mükerrer oy kullanmaya kalktı. O da yakalandı:)

Yakalayan sandık görevlimizi “seni yazdım” diye tehdit etmeseydi iyiydi.

Şimdi o düşünsün…

Başvuru yapıldı

“Mükerrer oy kullanmaya teşebbüsün ciddi cezasi var. (3-5 yil arasi hapis)””

“İstanbul’da bir sandık kurulu başkanı seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmaya kalktığı için sandık kurulu başkanlığı iptal edildi.

Canavarsın CHP örgütü:) ?

İlçe seçim kurulu ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Gözaltında… Şimdi o düşünsün..”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemleri sırasında İstanbul’daki gelişmeleri Twitter hesabından aktarıyor.

Kaftancıoğlu, paylaştığı tweetlerde İstanbul’da şu ana kadar bir kişinin mükerrer oy kullanmak üzereyken yakalandığını, kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.