Sandık başkanı CHP'ye oy vermek isteyen yaşlı kadının oyunu AKP’ye bastı

İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda CHP'ye oy vermek isteyen yaşlı bir kadına yardım etmek için kabine giren sandık görevlisi oyu AKP'ye bastı.

Sandık başkanı CHP'ye oy vermek isteyen yaşlı kadının oyunu AKP’ye bastı

İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda CHP’ye oy vermek isteyen yaşlı bir kadına yardım eden sandık görevlisi oyu AKP için kullandı. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

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Haber paylaşımı yapan Solcu Gazete adlı sosyal medya hesabının aktardığı bilgiye göre, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, itirazlar sonrasında sandık kurulu başkanlığı görevinin iptal edildiğini duyurdu.

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Kaftacınoğlu, “İstanbul’da bir sandık kurulu başkanı seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmaya kalktığı için sandık kurulu başkanlığı iptal edildi. Canavarsın CHP örgütü:) İlçe seçim kurulu ve emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Gözaltında… Şimdi o düşünsün..” ifadelerini kullandı.

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Ordu Korgan’da Mahmut Esat Coşkun İlköğretim Okulu’ndaki 1063 numaralı sandıkta, CHP gözlemcilerinin gözlemci kartları olmasına rağmen sandık çevresine alınmaması ile ilgili tutanak tutuldu.

Diğer yandan Kırklareli’nde, kalça kırığı nedeniyle bir süredir yatağa bağımlı yaşayan ve evde sağlık hizmeti alan bir seçmen, oyunu kullanacağı sandığa sedyeyle götürüldü.

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