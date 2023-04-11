Flaş... Flaş... CHP'ye silahlı saldırı şüphesiyle gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İHA'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden 6 Nisan tarihinde silah sesleri yükselmiş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9 milimetre çapında 2 adet kovan bulunduğu öğrenilmişti. Konuya ilişkin 4 şüpheli Esenyurt'da yakalanmış, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.



EYLEMİN CHP İL BİNASINA YÖNELİK OLMADIĞI BELİRTİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, olay günü sağ ön yolcu koltuğunda oturan şüpheli E.D.'nin sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rastgele havaya doğru ateş etmeye başladığı öğrenilmiş, soruşturma çerçevesinde, aracın tesadüfen CHP İl binasının önünden ilerlediği, şüpheli E.D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığı belirtilmişti.



ATEŞ AÇANLARIN TERÖR PROPAGANDASI İÇEREN ŞARKI EŞLİĞİNDE EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayda doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı olduğu belirlenen şüphelilerin ateş açtıkları ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilde çalan şarkı dikkat çekti. Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan “Awaze Çiya” isimli bir gruba ait olduğu belirlendi. Söz konusu Kürtçe şarkının sözlerinde PKK lehine ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı.







3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Konuya ilişkin yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheliler F.E.E. , A.P. ile B.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



ATEŞ EDEN FİRARİ ŞÜPHELİYE TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA TALEBİ

Öte yandan havaya ateş etme eylemini gerçekleştiren ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan şüpheli E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Şüpheli E.D. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca olay sırasında araç içerisinde bulunmayan fakat gözaltında olan A.Ö. ise Savcılıktan serbest bırakıldı.



3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

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