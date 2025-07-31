CHP’yi topa tuttu: Saray’a teslim oluşun perde arkasını anlattı

CHP lideri Özel, Silivri'de tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, CHP'nin yeni çözüm sürecine yönelik kurulacak olan komisyona katılacaklarını duyurdu.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, CHP’nin komisyona katılımının iktidarın af düzenlemesi planlarına zemin hazırladığını ve anayasa değişikliği için gerekli olan 400 milletvekili desteğine ulaşmak amacıyla bu adımın atıldığını öne sürdü. Önkibar ayrıca, CHP’nin bu süreçte muhalefet gücünü kaybettiğini ve iktidarın yeniden toparlanmasına fırsat verdiğini savundu. İmamoğlu’nun da bu süreçte sorumluluk taşıdığını belirten gazeteci, CHP’nin af düzenlemesine destek vermek zorunda kalabileceğini iddia ederek şöyle konuştu:

NİÇİN SARAYA BOYUN EĞİLDİ?

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu PKK komisyonuna neden giriyorsunuz? Niçin Tayyip, Bahçeli ve katil Apo ile işbirliği yapıyorsunuz sorusuna tutarlı bir cevap veremezler. İktidar karşıtları ve CHP'liler arasında bir oylama yapılsın. Abartmıyorum, %80 bu karara hayır der ki yapılan anketler o doğrultuda. Buna rağmen niçin saraya boyun eğildi derseniz tamamen şahsi sebeplerden. Birinci husus malum Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP ziyaretinde yarım saat Özgür Özel ile baş başa sonra 1,5 saatte katılımlı görüşmeler yapıldı. İlk olarak neden baş başa görüşüldü? Özgür Özel ile alakalı özel konular mı hatırlatıldı yoksa? İkinci husus CHP komisyona katılarak ne hedefleniyor, ne umuluyor bilen var mı? Hiçbir yaptırımı olmayan, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumluluğun içine katmayı, günaha ortak etmeyi amaçlayan bir komisyonda bulunmaktan nedir murat edilen? Vallahi tam 14 ay öncesine geri dönmüş durumdayız. Hatırlayın o tarihte yapılan seçimde CHP sandık devrimi yapmıştı. Metropolleri bile kazanıp 40 küsur sene sonra birinci olmuştu. Kazanılan seçimle iktidar cenahı büyük bir vurgun yemiş, yere serilmişti. Bütün Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'den halkın sandığa yansıttığı iradeyi yani AKP iktidarından kurtulmayı ve de erken seçim talebini beklerken o tam tersini yapmıştı. Durup dururken yumuşama ve normalleşme diye bir şey uydurmuştu. Bu şekilde de CHP'nin hızını, rüzgarını kesti. Yere serilen iktidarın kendini toparlamasına izin verdi. Seçimle elde edilen psikolojik üstünlük bizzat Özgür Özel'in ama çaylaklıkla ama bilinçli olarak yaptığı büyük hatayla tekrar Tayyip Erdoğan'a verildi. Yapılan bu yanlış sebebiyle de sandıkları patlatan muhalif kesim moral vurgunu yedi. Köşesine çekildi. Bu şekilde geçtikten sonra Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarına yapılan hukuksuzluklar ve de vicdansızlıklar sebebiyle halk yeniden ayağa kalktı. Saraçhane başlayan ayağa kalkış ve coşku haftalar ve aylardır devam ederken aynı Özgür Özel şimdi yine devrede. Tayyip Erdoğan, Bahçeli ve katil Apo ile komisyonda kol kola olacağız açıklamasını yaptı.

İMAMOĞLU DA SORUMLULUK SAHİBİ

Bütün bu süreçlerde Ekrem İmamoğlu da sorumluluk sahibi. O onaylamasaydı Meclis’te kurulan PKK komisyonuna girilmezdi. İlaveten İmamoğlu zaten DEM Parti ile Devlet Bahçeli'yi yeni süreç bağlamında hapisten alkışlayan isim. Hadise açık ve net olarak ortada muhalif cenah sabote edildi. Sabote eden de bizzat Özgür Efendi ile Ekrem İmamoğlu. Peki bunu niye yaptılar derseniz, Türkiye için değil. Zira Lozan'ı yürürlükten kaldırmayı konuşan Türk-Kürt-Arap ümmet devleti diyen laik, milli üniter Cumhuriyeti tasfiye etmeyi amaç edinenlerle işbirliği yapmak ülke adına olamaz. Özgür Özel ile İmamoğlu kendileri için siyaset yapıyorlar. Bu arada beklenen gelişmelerden biri de af olayı. Altını çiziyorum söz konusu. Komisyon af diyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi de buna mecburen evet diyecek. CHP'nin komisyona ısrarla alınmak istenmesinin sebeplerinden biri de budur. Yani o günaha ortak edilmek istenmesi. AKP'nin de MHP'nin de böyle bir affa ihtiyacı var. DEM Parti zaten katilleri hapisten çıkarma peşinde. Cumhuriyet Halk Partisi neden onlara katılsın derseniz son operasyon dalgasından kurtulmak için olabilir. Öyle ya bizzat DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan CHP komisyona katılsın. İmamoğlu hapisten çıkabilir demedi mi?

CHP'NİN KOMİSYONA ALINMASI 400 SAYISINA ERİŞMEK İÇİN OLABİLİR

Af deyince elbette teknik problemler, teknik hususlar da var. Birincisi iktidar haklı olarak FETÖ'yü o kapsama almak istemiyor. İkinci husus af olayında malum anayasanın 87. maddesinde belirtildiği gibi 14. ve 169. maddelerde belirtilen iki suç türü özel ve genel af kapsamına alınamıyor. Bu suçlar 14. madde kapsamında devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozma, örneğin bölücü faaliyetler veya ayrılıkçı hareketler, demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırma. Örneğin laiklik ilkesine aykırı eylemler veya demokratik düzeni tehdit eden faaliyetler. 169. madde kapsamındaysa orman suçları. Bu olgudan hareketle genel af çıkarabilmek için anayasanın 87. maddesinde değişiklik yapmak lazım. Bu çok kolay değil. Zira anayasayı referanduma götürmeden değiştirebilmek için gerekli olan oy sayısı 400'dür. CHP'nin komisyona alınması bunun için yani 400 sayısına erişmek için olabilir. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi affa evet derse AKP ile MHP'yi siyaseten rahatlatacaktır.