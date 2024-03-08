CIA Direktörü Burns, Orta Doğu’ya gitti

Kaynak: İHA
CIA Direktörü Burns, Orta Doğu’ya gitti
CIA Direktörü Bill Burns'ün, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere Orta Doğu’ya gitti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konu başlıklarıyla Orta Doğu’ya gitti.

Mısır'da çarşamba günü birtakım temaslarda bulunan Burn, perşembe günü de Katar’ı ziyaret etti.

Burns'ün Orta Doğu ziyareti İsrail’i kapsamıyor.

KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin ateşkes çabalarına öncülük eden Burns, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile hafta başında Washington'da bir araya gelmişti.

Burns'ün daha önce de İsrail, Katar ve Mısırlı yetkililerle toplantılar gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştı.

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