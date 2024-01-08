Çıbana birebir iyi geliyor. Şifa deposu ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
Çıbana birebir iyi geliyor. Şifa deposu ot ortaya çıktı
Şifa deposu ot olan ve çıbana birebir iyi gelen kırkdamar otu dikkat çekti.

İnsanlar sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinleri seçmeye devam ediyorlar.

Kırkdamar otu da faydaları keşfedilen ve incelenen bitkilerden biri.

Şifa deposu ot olan ve çıbana birebir iyi gelen kırkdamar otu dikkatlerden kaçmadı.

KIRKDAMAR OTU NEDİR?

Çiçeksiz damarlı bitkiler grubuna aittir. Yaklaşık 100 türü vardır. Bu grupta kibrit otları, atkuyrukları ve eğreltiotları da bulunur. Kumlu topraklarda ve yol kenarlarında yetişirler.

KIRKDAMAR OTUNUN FAYDALARI

Burun kanamasını durdurur. Kesik ve çıban gibi yaralara iyi gelir.

Bal ile karıştırıp yenirse, nefes darlığına iyi gelir.

Yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Kan şekerini azaltır.

Boğaz ağrısı, öksürük, bronşit gibi rahatsızlıklarda çay şeklinde tüketilmesi sinirli otun faydalarından biridir.

NASIL KULLANILIR?

Bu otun çayı tansiyonu düşürür, bu yüzden tansiyonu düşük olanlar dikkatli olmalıdır. Günde 1-2 çimdik kuru sinirli otu çay olarak demleyip içilebilir.

Dikkat: Bu bilgiler doktor tavsiyesi değildir ve doktor tedavisinin yerini tutmaz.

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