Çiçek Dilligil takipçileri ile paylaştı! Oğulları cinsiyet değiştirmişti

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ile müzisyen Bora Öztoprak'ın çocukları Ardahan Öztoprak'ın, eğitimi için gittiği Amerika'da cinsiyet değiştirmişti.

Çiçek Dilligil, sosyal medyadan cinsiyet değiştirdikten sonra yeni adının 'Ayda' olduğunu açıkladığı son halini paylaştı.

Ünlü çiftin 1997 yılında doğan oğulları Ardahan Öztoprak, eğitimi için ABD'ye gitmişti. Öztoprak ABD’de cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.

Dilligil yaptığı paylaşım ile takipçilerine ‘Ayda’nın son halini göstermiş oldu.

'İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN'

Dilligil paylaşımına “Dünyamın en güzel fotoğrafı. Benim hasretim, güzelliğim, canımın parçası, kahkaham, göz yaşım, ömrüm. Ben şu hayatta en çok senin annen olmayı sevdim. Ömrün sağlıklı, mutlu, huzurlu, dileğince geçsin benim güzel Ayda’m... İyi ki doğmuşsun ve iyi ki bizi seçmişsin.” Yazdı.