Şeyma Subaşı çiçek koklayınca alay konusu oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı da olay oldu.

Milyarder sevgilisi Mohamed Alsaloussi’nin onun için alığı çiçekleri koklarken yaptığı paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu.

Görüntülerde vazoda bulunan çiçekleri, koklarken fazla çaba sarf ettiği görülen Şeyma Subaşı daha sonra kadraja sevgilisini de aldı.

