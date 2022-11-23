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Çiçekçiler Öğretmenler Günü için hazır! Saksıda ve demet çiçeklerine yoğun ilgi

Çiçekçiler yarın kutlanacak Öğretmenler Günü öncesi hazırlıklarını tamamlarken ürünlerin satış fiyatlarında güne özel bir değişiklik yapmayacaklarını bildirdi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:02
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Çiçekçiler 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlıklarını tamamladı. Saksıda ve demet olarak çiçek satışları yoğun talep

Çiçekçiler Öğretmenler Günü için hazır! Saksıda ve demet çiçeklerine yoğun ilgi
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Öğretmenler Günü öncesi çiçekçi esnafı, müşterilerine en güzel ürünleri sunabilmek için stoklarını yeniledi. Bu kapsamda, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'nde düzenlenen çiçek mezadına esnafın yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Çimen, 24 Kasım öncesinde Adana, Mersin, Antalya ve Yalova başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden mezat için toplam 20 tır çiçeğin Ankara'ya geldiğini söyledi.

Çiçekçi esnafının müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek adına mezattan çiçekler aldığını belirten Çimen, "İnşallah yarın bütün öğretmenlerimize birer demet dahi olsa çiçek gidecektir. Öğretmenlerimize en güzel hediyenin çiçek olduğunu biliyoruz." dedi.

Çiçekçi esnafının "fırsatçı" olmadığını vurgulayan Çimen, çiçeği bir gün değil, her gün sevdirmek istediklerini dile getirdi.

Çimen, çiçek fiyatlarında artış olup olmayacağına ilişkin, "Normal gün ya da özel gün fark etmeksizin ürünlerde hiçbir fiyat artışı yapmıyoruz. Öğretmenler Günü diye yarın özel bir fiyat artışımız olamaz. Çiçeklerin normal fiyatı ne ise yarın da öyle olacak." diye konuştu.

Saksıda ve demet olarak çiçek satışları yoğun

24 Kasım Öğretmenler Günü için dükkanlarda en fazla saksıda ve demet olarak çiçek satışlarının yoğunlaştığına işaret eden Çimen, en fazla tercih edilen türlerin ise mevsim itibarıyla demette kasımpatı, karanfil ve çardak gül, saksıda ise siklamen, açelya ve ponsetya olduğunu söyledi.

Çimen, geçmiş yıllarda ithal çiçekçiliğe daha çok ağırlık verildiğini, bu yıl ise yerli çiçeklere rağbet olduğunu bildirdi.

Çeşitli ülkelerden gelen çiçek taleplerine değinen Çimen, şunları kaydetti:

"Bundan sonra çiçeği ithal değil, ihraç edeceğiz. Önceleri ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapıyorduk ancak şu anda talepleri daha çok olan ülkelerden İtalya ve Fransa'ya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu ülkeler ağırlıklı olarak karanfil istiyor. Karanfil ihracatımız da yılbaşı, Anneler, Sevgililer ve Öğretmenler günlerinde bir hayli yoğun oldu."

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