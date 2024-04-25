Çift maaşlı bakan yardımcısının aylık geliri ortaya çıktı: Toplam 801 bin 361 TL

Kaynak: ANKA
Çift maaşlı bakan yardımcısının aylık geliri ortaya çıktı: Toplam 801 bin 361 TL
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın bakan yardımcılığından 134 bin 900, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Alpaslan’ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu KuveytTürk’ün 2024 Genel Kurulu tutanağının görselini de paylaşan Yavuzyılmaz, bakan yardımcısının aylık toplam maaşının 801 bin 361 TL olduğunu öne sürdü.

Yavuzyılmaz’ın, açıklaması şu şekilde:

“AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın 2024’deki maaşını tespit ettik. Bakan Yardımcısı maaşı: 134.900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli). Toplam aylık: 801.361 TL.”

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Öte yandan CHP'li Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yüzde 18 ortağı olduğu KuveytTürk'ün Yönetim Kurulu’nda yer alan 9 üyenin toplam maaşının ise 2 milyon 211 bin 301 dolar olduğunu belirtti.

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