Çiftçiden Tarım Bakanı Yumaklı'ya tepki

Kaynak: Haber Merkezi
Çiftçiden Tarım Bakanı Yumaklı'ya tepki

Bir dizi ziyaretler için Tokat’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, üzüm kesme için gittiği bağda çiftçiden tepki.

Kenan Kayhan - Tokat / Yeniçağ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Asma yaprağı kalıtımsız üzüm projesi kapsamında devlet desteğiyle çay köyüne dikilen üzüm bağını ziyaret etti. Ziyarette, Bakan, Çiftçinin devlet desteği ile yetiştirdiğimiz üzüm para etmiyor müşteri bulamıyoruz tepkisi ile karşılaştı.

Bakan Yumaklı, Tokat'ın Pazar ilçesinin Çay köyünde devlet desteğiyle kurulan üzüm bağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Bakan, üzüm yetiştiren çiftçilerden "Üzüm para etmiyor, müşteri bulamıyoruz" tepkisi ile karşılaştı.

Bakan Yumaklı, çiftçinin tepkisi sonrası, üretimin yanında pazarlamanın da önemli olduğunu, üretilen ürünlerin satışı konusunda sıkıntıların yaşandığını kabul etti ve bu sorunu en kısa zamanda çözeceklerini belirtti.

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