Çiftçiler ilk hasadını yaptı yüzleri güldü. Geçen yılı ikiye katladı

Türkiye'nin buğday ambarı Sivas'ta buğday hasadı başladı. Bol yağışlar nedeniyle buğdayda verim yüzde yüz arttı.

KAYNAK: İHA
Çiftçiler ilk hasadını yaptı yüzleri güldü. Geçen yılı ikiye katladı

İHA'nın haberine göre, 2023 yılının ilkbahar aylarında aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle Sivas’ta hasat gecikti. Geçtiğimiz yıllarda Temmuz ayının ortalarında başlayan hasat, bu yıl yoğun yağışlar neticesinde Temmuz ayının sonunda başladı.

Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Kovalı köyünde çiftçiler, buğday tarlalarında hasat mesaisine başladı. Biçerdöverler ve traktörler ile tarlaya giren çiftçiler, yaklaşık 20 gün kadar hasat işlemine devam edecek.

"İLK HASADIMIZA BAŞLADIK"

Sivas’ta çiftçilik yapan Halil Hatunoğlu buğday ve arpa hasadı yaptıklarını ifade ederek, “Çok şükür bu seneki hasadımıza başladık. İyi çok şükür ama bol yağışlardan ve ilaçlama yapmadığımızdan Sarı Pas hastalığı oldu. Biz zamanında ilaç atmadık bu yüzden verim kaybı oldu, bu verim kaybı da bizlere yansıdı ama sonuç iyi bu sene” dedi.

"YAĞIŞLAR REKOLTEYİ ETKİLEDİ"

Hatunoğlu, yağışların rekolteye olumlu etkileri olduğundan bahsederek, “Buğday, pancar, mısır, patates, arpa, yulaf üzerine hasatlarımız oluyor. Şu an burada buğday hasadımız var, bu arazi yaklaşık 10 dönüm. Buğday hasadına başlayalı 2 gün oldu ve 20 güne yakın sürer" dedi.

Hatunoğlu "Burada dönümüne yaklaşık 500 kilogram buğday bekliyoruz, toplam 5 tona yakın rekolte bekliyoruz. Yağışların rekolteye baya etkisi oldu, ilaçlama yapanların rekoltesi baya yüksek oldu. Geçen yıllarda 300 kilo alan çiftçi bu sene yağışlarla 500 kilogramla 900 kilogramlara kadar çıktı. Bu sene hasadımız iyi, bu seneden memnunuz” diye konuştu.

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