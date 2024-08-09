Çiftçiler sebze fiyatları için kara gelişmeyi duyurdu! Su yok ekim yapmayın uyarısı

Tarımsal üretimde önemli bir yer tutan Adana'da, su sıkıntısı yaşanıyor. Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği, çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi bir uyarı yaparken, mevcut suyun sadece meyve bahçelerine yeteceği ifade edildi.

Yapılan uyarıda; güzlük soğan, patates, sarımsak ve çeşitli sebzelerin ekilmemesi gerektiği, aksi halde su verilemeyeceği söylendi.

Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından Yüreğir, Ceyhan, Sarıçam ve Karataş ilçelerindeki mahalle muhtarlarına gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

12.07.2024 tarihi itibarıyla Seyhan Barajı'nda 357.31 hm3 sulamada kullanılabilir su bulunmaktadır. Bu miktar, sadece çok yıllık bitkilerin (narenciye, her çeşit meyve bahçesi, her çeşit fidan vb.) su ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Güzlük ekim (soğan, sarımsak, patates, her çeşit sebze vb.) yapılması halinde, çok yıllık bitkilere su verilememesi riski ortaya çıkacaktır. Kendi imkanları ile sulama yapabilecek çiftçiler (dere yatağı ve drenaj kanallarından sulama yapanlar hariç) dışında, güzlük ekim için su verilmesi mevcut su bütçesi ile mümkün görülmemektedir. Bu kapsamda, güzlük ürün ekilmesi durumunda mevcut su bütçesi ile su verilemeyeceği hususunun mahalle halkına duyurulması gerekmektedir.

"YETERLİ YAĞIŞ OLMADIĞI NEDENİYLE BARAJLARDA ÇOK SU OLMADI"

Konuyla ilgili Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, aşırı sıcakların kuraklığa yol açtığını ifade ederek, "Aşırı sıcaklar Adana'da çok sıkıntılı oldu. 2023 yılından 2024 yılına geçerken yeterli yağış olmadığı nedeniyle barajlarda çok su olmadı. Adana'da günlük 20 milyon metreküp tarımsal sulama için su kullanıyoruz. Yedigöze Barajı'ndan gelen su 10 milyon metreküp. Ancak mısır sulaması ovada bittikten sonra rotasyona gidildi ve 5 gün bir bölge, 5 gün diğer bölgeye su verilmeye başlandı" dedi.

"ADANA BÖLGESİNDE SU KITLIĞI YAŞANIYOR"

Çatalan Barajı'nda Adana için sadece 40 santimetrelik kullanılabilir suyun kaldığını vurgulayan Doğan, "Çatalan Barajı'ndaki kot şu anda 115.40 metre. Sistemler gereği orada sadece 40 santimetrelik kullanılabilir su kaldı. 115 metrenin altına su indiğinde sistemler otomatik suyu kesiyor. Şu anda su kısıtlamasına gidildi. Güzlük ürün olan marul, sarımsak, patates ve soğan ekmeyin uyarısı geldi. Sadece mevcut dikili ağaçlara ve seralara su verilecek. Oralara verilen su da sonbahara kadar yeter mi bilinmiyor. Adana bölgesinde su kıtlığı yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"KAPALI SİSTEME GEÇİLMEZSE SU SIKINTISI YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çukurova'da halen açık kanaletlerle ve vahşi sulama yöntemiyle sulama yapıldığına değinen Mehmet Akın Doğan, "Bir an önce kapalı sistem sulamaya geçilmesi gerekiyor. Eğer kapalı sisteme geçilmezse su sıkıntısı yaşamaya devam edeceğiz. Çatalan Barajı'ndaki 2 milyar 100 milyon metreküp suyun ancak her yıl 3'te 1'ini kullanabiliyoruz. 115 metrelik sistemin 100 ve 110 metreye indirilmesi halinde su sıkıntısı yaşamayacağız" diye konuştu.

GELECEK SENENİN FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Öte yandan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu önlemlerin gelecek sene ürünlerin fiyatına yansıyacağını vurguladı.