Çiftçiler yağmur duasında

Yozgat'ın Topçu köyünde kurak geçen kış mevsiminin ardından çiftçiler, yılın ilk yağmur duasını gerçekleştirdi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, çevre köylerden de katılım oldu. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle endişelenen çiftçiler, elbiselerini ters giyerek ve ellerini yere açıp toplu halde dua ederek Allah'tan rahmet niyazında bulundu. Çiftçiler olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Davut Kirazlı, "Mahsullerimizi ektik, ilacımızı, gübremizi attık, gerisini Cenab-ı Allah'a havale ettik. Bugün de çiftçiler olarak yağmur duası yapacağız. İnşallah duamız kabul olur" dedi.

Çiftçi Necati Duyar ise, yağışların bu sene az olduğunu söyleyerek, "Bu sene çok kurak geçti, kar ve yağmur hemen hemen hiç yağmadı gibi. İnşallah bol yağar yağmurumuz. İnşallah bu cemaatin içinde de bir evliya vardır. İnşallah onların hürmetine dualarımız kabul olur" diye konuştu.

Lök köyünden yağmur duası için geldiğini söyleyen Şahin Gözükara, bu yıl yağışlı bir mevsim beklediklerini ifade ederek, "2025 yılı kurak geçtiğinden ve bir damla yağmurumuz yağmadığından dolayı bugün yağmur duasına başkanımız davet etti. Yağmur duamızı yapacağız. İnşallah bol yağmurlar geçireceğiz. Bütün çiftçilere bereketli bir yıl dilerim" dedi.

Duanın ardından vatandaşlar birlikte iftar yaptı. Çevre köylerden gelen vatandaşlar, yapılan duaların kabulünü dileyerek, "Allah'ın rahmetini bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda yağan yağmurlarla bereketli bir yıl olur" dediler.