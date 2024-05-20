Çiftçilerden ateşli nöbet

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çiftçilerden ateşli nöbet
Bolu'da ekili arazilerini domuz sürülerinden korumak isteyen çiftçiler, ellerindeki tüfeklerle sabahlara kadar yaktıkları ateşin başında nöbet tutuyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde çiftçiler, mahsullerini tarlalarına dadanan domuzlardan korumak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. Domuz sürülerini ekinlerinden uzak tutmak için torpil ve tüfek sesi gibi yöntemlerle başvuran çiftçiler, sabahlara kadar tarlaların başında silahlarıyla nöbet tutuyor.

Tarlalara domuzların dadandığını söyleyen Şaban Kahraman, "Sabaha kadar nöbet devam edecek. Ekilen mısırlar gün yüzüne çıkmadan domuzlar yiyor. Bu sene iyice çoğaldılar. Sabaha kadar nöbetleşe bekliyoruz. Beklemenin faydası oluyor. Torpille korkutuyoruz, tüfek sesleriyle korkutuyoruz" dedi.

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