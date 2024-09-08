Çiftçilere 406,6 milyon liralık ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik 406 milyon 577 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "406 milyon 577 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaşımında, destek ödemelerinin farklı alanlarda gerçekleştirildiği belirtilerek detaylara yer verildi.

Buna göre:

Bireysel Sulama Sistemleri: 187 milyon 735 bin 315 lira

Kırsal Kalkınma Yatırımları: 117 milyon 717 bin 485 lira

İpek Böceği Yetiştiriciliği: 100 milyon 449 bin 600 lira

Hayvan Gen Kaynakları Çalışmaları: 674 bin 600 lira

Bu destek ödemeleri, tarımsal üretimi artırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarım sektörünü daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla çiftçilere sunuluyor. Bakanlığın sağladığı bu mali desteklerin, tarım sektörüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.