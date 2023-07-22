Çiftçilere düşük faizli kredide düzenleme: Üç aydan altı aya çıkarıldı

Tarımsal üreticilere düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Çiftçilere düşük faizli kredide düzenleme: Üç aydan altı aya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre deprem bölgesindeki illerde tarımsal üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TKK) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar yeniden düzenlendi.

Buna göre 21 Şubat 2023 tarihli ve 6816 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, "Hasar tespit komisyonu kararlarının, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanmış olması esastır." cümlesi "Hasar tespit komisyonu kararlarının, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde hazırlanmış olması esastır." şeklinde değiştirildi.

Karar, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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