Çiftçilere teşviklerden yararlanma çağrısı

Kaynak: AA
Çiftçilere teşviklerden yararlanma çağrısı
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Tarım ve Orman Bakanlığı yeni nesil tarım sektörüne teşvikler vermeye başladı. Çiftçilerimize bu desteklerden faydalanmalarını öneriyoruz" dedi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin 164 ülkeye un ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu dış satımdan yıllık 1 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini söyledi.

Bu yıl 21 milyon ton buğday üretimi beklediklerini dile getiren Ulusoy, 2024'te yine 3,5 milyon ton civarında un ihracatıyla dünya şampiyonluğunu devam ettirecekleri iddiasında bulundu.

"TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN DİJİTALLEŞME BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Dijital hassas tarım araçları konusunda yatırımlar yapıldığını hatırlatan Eren Günhan UlusoyTarım ve Orman Bakanlığı da birtakım uygulamalarla yeni nesil tarım sektörüne teşvikler vermeye başladığını söyledi.

Avrupa Birliği ile ortak yürütülen projeler kapsamında belirlenen bölgelerde tarımsal üretimle ilgili projelere de özel destekler verildiğini ifade eden Ulusoy Çiftçilerimize bu desteklerden faydalanmalarını önerdiklerini kaydetti.

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