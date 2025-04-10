Çiftçinin kabusu geri mi dönüyor? 2014 korkusu

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde son günlerde etkili olan soğuk hava, tarım alanlarında ciddi bir endişe dalgası yarattı. Özellikle fındık üreticileri, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte don riskiyle karşı karşıya. Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalışkan 2014 yılında yaşanan büyük don olayının tekrarlanma ihtimalinden duyduğu korkuyu dile getirdi.

“SÜREÇ GERÇEKTEN SIKINTILI”

Ziraat Odası Başkanı Çalışkan, soğuk havanın etkisine dikkat çekerek “Dün geceden beri hava sıcaklıkları ciddi şekilde düştü. Eksi 2’leri, 3’leri gördük. Bu gece de devam edecek gibi görünüyor. Hafta sonuna kadar sürecek bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıyayız. İnşallah bir zarar oluşmaz ama süreç gerçekten sıkıntılı.” ifadelerine kullandı.

Çalışkan, don zararının kesinleşmesi için henüz erken olduğunu belirtse de “Güneş açıp bahçelerdeki etkiler gözlemlenmeden net bir şey söyleyemeyiz. Ancak don riski var ve fındık üzerinde etkisi olacağı şimdiden belli.” diyerek tehlikenin boyutunu vurguladı.

REKOLTEYE DARBE VURABİLİR

Fındık rekoltesine olası etkiler hakkında da konuşan Çalışkan, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ciddi bir kayıp beklendiğini ifade etti. Çalışkan “Yüksek kesimlerde aşırı derecede bir etki öngörüyoruz. Genel rekolteyle ilgili net veriler için önümüzdeki hafta saha çalışması yapacağız. Her yıl olduğu gibi sıra arası gözlemlerle durumu raporlayacağız ve sosyal medyada paylaşacağız.” dedi.

2014 KABUSU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Çalışkan, üreticilerin 2014 yılında yaşanan büyük don felaketini hatırlatarak benzer bir korku içinde olduğunu belirterek “Allah çiftçimizi beterinden korusun. 2014 gibi olursa, çiftçimiz için büyük bir yara olur. O yıl bahçelere hiç girememiştik. İnşallah öyle bir şey yaşanmaz ama hava durumuna baktığımızda sanki o yöne gidiyoruz.” dedi.

"ÖNCE ALLAH SONRA DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Olası bir afet durumunda devletten destek beklentisini dile getiren Çalışkan, “Biz yüksek rakımlarda yaşıyoruz, alternatif ürün geliştirmek neredeyse imkânsız. Bu yüzden önce Allah’tan, sonra devletimizden yardım bekliyoruz. İnşallah devletimiz bu zorlu süreçte çiftçisinin yanında olur” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Açıklamasını tüm çiftçilere geçmiş olsun dilekleriyle tamamlayan Çalışkan, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.