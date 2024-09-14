Çiftçinin ürünü jandarmaya emanet

Kaynak: İHA
Çiftçinin ürünü jandarmaya emanet

Hatay'da narenciye hasadına sayılı günler kala çiftçinin umudu olan ürünler, jandarma ekipleri tarafından bahçelerde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı devriye atılarak korunuyor.

Hatay'da vatandaşlar üreterek hayata tutunmaya devam ediyor. Türkiye'deki narenciye üretim merkezlerinden olan Erzin ilçesinde hasada sayılı günler kaldı. Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan hırsızlıklara karşı jandarma ekipleri narenciye bahçelerinde hırsızlık olaylarına karşı devriye atıyor.

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Afetzede üreticinin umudu olan mahsule sahip çıkmak için devriye atan komandolar, dosta güven, düşmana korku veriyorlar. Üreterek hayata tutunan çiftçilerse komandoların devriyelerinden oldukça memnunlar.

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Narenciye bahçesinde çiftçilik ve ihracat yapan 24 yaşındaki Abdullah Eryılmaz "Mandalina ihracatı yapıyoruz, daha önceden çalınma olayları daha çok oluyordu. Şu an sağ olsun jandarmalarımız gece geziyorlar ve çalınma olmuyor. Biz çok rahatız. Komutanlarımız ve jandarmalarımız sayesinde rahat uyuyabiliyoruz" dedi.

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