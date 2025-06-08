Çiftçinin yaban keçileri ile diyaloğu yüzleri gülümsetti

Kaynak: İHA

Sivas'ta bir çiftçi, bahçesine giderken yolda dağ keçisi sürüsü görüntüledi.

Sivas'ta bir çiftçi, bahçesine giderken yolda dağ keçisi sürüsü görüntüledi. Yaban keçilerine seslenen çiftçi, "Kızlar sizi burada vururlar, taşın üstüne çıkın" dedi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde yaşayan Hasan Gündoğan, kayısı bahçesine gittiği esnada yol kenarında yaban keçilerini fark etti. Cep telefonu ile keçi sürüsünü görüntülemek isteyen Gündoğan, aracını durdurdu. Cep telefonu ile 4 yaban keçisini kaydeden çiftçi, "Kızlar sizi burada vururlar, taşın üstüne çıkın" diye seslendi. Bir süre arazide gezinen yaban keçileri, gözden kayboldu.

Köyünde çiftçilik yapan Hasan Gündoğan, "Tepecik köyünde bahçemde kayısılarıma bakmaya gittim. Kılıçkaya mevkiinde 4 tane yaban keçisi gördüm. Onları videoya alarak paylaştım. Doğa Koruma ve hayvanseverlerin bu hayvanlarla ilgilenmesini, bölgenin korunma altına almasını istiyorum. Bu hayvanlar bizim buralara güzellikler verecekler. Bu hayvanlara bakıldığı zaman daha çoğalacağına bölgenin faydasına inanıyorum" dedi.

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