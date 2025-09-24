Çiftçiyi traktörde arılar öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çiftçiyi traktörde arılar öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde arı sokması sonucu traktörünün üzerinde fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti. Arılara karşı alerjisi olan çiftçinin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde evinden tarlasını sürmek için traktörüyle ayrılan 78 yaşındaki Ahmet Kurd, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından traktörünün direksiyonuna yığılmış halde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

aw544515-01.jpg

Yapılan incelemede yaşlı adamın gömleğinin içinde 2 adet ölü arı bulunduğu, kolunda ise çok sayıda arı sokması izi tespit edildi. Yakınları, Kurd'un arı sokmasına karşı ileri derecede alerjisi bulunduğunu, daha önce de defalarca hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ahmet Kurd'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

oooo.jpg

Son Haberler
Amazon ‘Yeni bir çağ açacağını’ düşünüyordu… Hepsini kapatacak
Amazon ‘Yeni bir çağ açacağını’ düşünüyordu… Hepsini kapatacak
ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor
ASÜ’de bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor
Güven endeksi, perakende ve inşaat sektörlerinde artış yaşandı!
Güven endeksi, perakende ve inşaat sektörlerinde artış yaşandı!
Uzmanlar uyarıyor! Gizemli virüs mideyi vuruyor
Uzmanlar uyarıyor! Gizemli virüs mideyi vuruyor
Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir ikiye bölündü
Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir ikiye bölündü