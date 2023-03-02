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Çifte cinayeti neden işlediğini açıkladı 

Bursa'da bir kişi, aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanede çalışan kalfayı öldürüp otomobilini gasbetti. 2 cinayetin de sebebinin borç ve küfür olduğunu söyleyen adam tutuklandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:19
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Çifte cinayeti neden işlediğini açıkladı 

Çifte cinayeti neden işlediğini açıkladı 
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İHA'nın haberine göre, Bursa’da eczacı kalfası Serdar Ergün'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. 

Soruşturma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün’e ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. 

Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu. 

Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.’yi (41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar Ergün’ün cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu. 

Şüphelinin, öldürdüğü eczacı kalfasının cesedini araca yükleyip 200 kilometre yolculuk yaptığı öğrenildi. Oda arkadaşı Murat Kutlu’yu ise 3 gün önce öldürdüğünü söyledi.

Zanlı Ahmet Burak D. emniyette verdiği ifadesinde, Serdar Ergün'ün çalıştığı eczaneye borcu olduğunu ve Ergün'ün parayı istedikten sonra küfür etmesiyle birlikte öldürdüğünü, oda arkadaşı Murat Kutlu'yu ise evde otururken küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi.

Zanlı Ahmet Burak D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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