Çiftler birlikte duş alsın. Kolombiya'da kuraklığa karşı sıra dışı öneri

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya’da El Nino etkisi ile devam eden kuraklık, başkent Bogota’da su kıtlığına neden oldu. Uzmanlara göre başkent Bogota’nın sadece 2 aylık suyu kaldı.

Kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya olan Başkent’te halka kuraklığın önlenebilmesi için önerilerde bulunuluyor.

Verilen tavsiyelerde halka günlük rutin kişisel bakımların bazılarının ötelenebildiği kadar ötelenmesi tavsiye edilirken diğer yandan belediye başkanı Carlos Fernando Galan, çiftlere ilişki yaşadıkları kişiler ile birlikte duş alınması tavsiyesini verdi.

“EVDEN ÇIKMAYACAKSANIZ DUŞ ALMAYIN”

Bogota halkına seslenen Belediye Başkanı Galan, "Eğer pazar günü ya da haftanın herhangi bir günü evden çıkmayacaksanız bunu avantaja çevirin ve banyo yapmayın" dedi.

Son verilere göre, başkent Bogota’nın suyunun yüzde 70'ini sağlayan Chingaza rezervinde yüzde 16 düzeyinde su var. Bu doluluk oranı, kayıtlara geçen en düşük oran. Bogotá'nın devlet su idare kurumu, şehre 54 gün yetecek su kaldığı tahmininde bulundu.