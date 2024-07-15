Çiftlikte göçük. 1 ölü

Olay, Bingöl merkeze bağlı Garip köyünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, inşaat halindeki çiftlikte bulunan bir yapı çöktü. Enkaz altında kalan işçilerden Süleyman Ö. hayatını kaybederken, bir işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu iki işçi enkaz altından çıkarıldı. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Süleyman Ö.'nün cenazesi ise jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olay yerine gelen Vali Ahmet Hamdi Usta ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt incelemelerde bulundu. Vali Usta, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.