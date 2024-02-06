Çığ altında kalan operatör ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çığ altında kalan operatör ağır yaralandı
Artvin'de meydana gelen çığın altında kalan iş makinesi operatörü ağır yaralandı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karaköy köyü yolunda kar nedeniyle yolu kapanan Karaköy köyünde çalışma yapan İl Özel İdaresi personeli operatörü Gökhan Yılmaz, geri dönüş yolunda meydana gelen çığ sonucu, iş makinasıyla beraber çığ altında kamıştı.

Kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken kepçe operatörü kar altında kaybolmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Zorlu hava koşullarında yaklaşık iki saat çalışma yürüten ekipler operatörü bulunduğu yerden çıkarılan Gökhan Yılmaz, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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