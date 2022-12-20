Fukara dürümü çiğ köfteye yüzde 185 zam

Her geçen gün marketlerdeki ürünlere gelen zamlardan çiğköfte malzemeleri de nasibini aldı. Malzeme, garnitür ve ambalaj fiyatlarının artışı çiğ köfteye de yansıdı. Geçtiğimiz yıl 7-8 TL’den satılan çiğ köfte dürümün fiyatı ortalaması 20 TL’yi buldu. Artan maliyetler sebebiyle çiğ köfte dürümlere 1 sene içerisinde yaklaşık yüzde 185 zam yapıldı.

Eskişehir’de esnaflık yapan yapan Engin Gürbüz çiğ köfte fiyatına dair açıklamalarda bulundu. Gürbüz, "Zamanında dürümü 7-8 liraya satıyorduk 12 lira, 15 lira derken dürüm fiyatları 20 lirayı buldu. Şu an dürümün bizi kurtarması için 15-16 liraya satılması lazım, maliyeti bu zaten. Çoğu dükkânın 20 liraya satması da gayet normal. Ben biraz daha ucuza satıyorum, ama kendimden ödün veriyorum. Eleman çalıştırmadığım için ve tek başıma olduğum için biraz daha hesaplı satabiliyorum. Kâr marjını da azalttığım için cüzi rakamlar kazanıyorum. Ama insanların yüksek fiyatlara satması da gayet normal. Kira, elektrik, doğalgaz ve kullandığımız garnitürlerin fiyatlarının artmış olması çiğ köfteye de yansıdı" ifadelerini kullandı.

"NAR EKŞİSİ FİYATI 4'E KATLANDI"

Ambalaj malzemelerinin de çok masrafı olduğunu belirten Gürbüz, "Garnitür fiyatları çiğ köfte fiyatını geçti desek yeridir. Zamanında 6-7 liraya aldığımız nar ekşisi şu an 26-27 lira. Neredeyse 4’e katlandı. 5 liraya aldığımız marul şu an 17-18 lira oldu. Lavaş fiyatları aynı şekilde. Kullandığımız ambalaj malzemesi de çok fazla, ambalaj malzemesine çok para veriyoruz. Müşteriler bunun farkında değil ama kiloyla aldıkları çiğ köfteyi yedikten sonra aşağı yukarı 10 lirayı götürüp çöpe atıyorlar. Bazı vatandaşlar ise ‘alt tarafı bir bulgur değil mi? Neredeyse kıymayla aynı fiyata satıyorsunuz’ diye tepki gösteriyorlar. Vatandaşlar şunun farkında değil, ek garnitür malzemeleri çok pahalı" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA YÜZDE 30 CİVARINDA ZAM GELEBİLİR"

Yılbaşına doğru zam beklendiğini de söyleyen Gürbüz şöyle konuştu:

Yılbaşından önce veya sonra, önümüzdeki 10-15 gün içerisinde yüzde 20, yüzde 30 civarında bir zam bekliyoruz. İmalatçı da, satıcı da, şube de olsun, ellerini biraz vicdanlarına koysunlar ve çok uçuk rakamlara satmasınlar. Kendilerini kurtaracak şekilde satsınlar ve kâr marjını çok yüksek tutmasınlar. Bunu yapanlar kendilerini vatandaşın yerine koysunlar. Onlar çok para kazanmak için fiyatları yüksek tutuyorlar. 10 liralık şeyi 20 liraya satmaya çalışanlar var. Adam 5 liraya aldığı içeceği 15 liraya satıyor. Ben 5 liraya şalgam satıyorum 1 buçuk lira para kazanıyorum, yetiyor. Ama çarşıda bunu 10 liraya satanlar var. Bu kadar da insafsızlık yapmasınlar. Bugün yüzde 30 kar elde etmekte iyi para, yüzde 200 yapmanın anlamı yok.