Çiğ süte yüzde 35 zam geldi

Ulusal Süt Konseyi çiğ süte yüzde 35 zam geldiğini açıkladı. Buna göre iğ inek sütü tavsiye satış fiyatı 8,50 TL'den 11,50 TL'ye çıkarıldı.

Çiğ süte yüzde 35 zam geldi

Artan girdi maliyetlerine rağmen baskılanan çiğ süt fiyatlarına üreticilerin şikayetlerinin ardından zam yapıldı.

Ulusal Süt Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı 8,50 TL'den 11,50 TL'ye çıkarıldı. Açıklanan fiyata şuan 50 kuruş olan destek priminin dahil edilmediği ifade edildi.

Açıklamada soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği duyuruldu.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem için 17 kuruş fark uygulanacağı bildirildi.

Son 1 yılda girdi maliyetleri yüzde 100'e yakın artan üreticilerin beklentisi ise 14-15 TL bandında idi.

USK'nın kamuoyu duyurusunun ardından açıklama yapan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "USK sonunda toplanarak çiğ süt tavsiye fiyatını internet sitesinden duyurdu. 1 Litre çiğ süt maliyetini 10.54 TL olarak belirleyip, 11.50 TL fiyat açıkladı. Soğutma, nakliye üretici tarafından yapılırsa bu fiyata ilave edilerek ayrıca ödenecek. Ama sütün veriminin düştüğü yaz günü 3.6 yağ, 3.2 protein altında değerlerde olursa litrede 17 krş ceza kesilecek. Hem de 13 Temmuz’da açıklanan fiyat 1 Ağustos’tan geçerli olacak" dedi.

Mutlu Doğru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buğday, arpada olduğu gibi ve yakında mısırda da olacağı gibi üreticinin zararı devlete yüklendi. USK 10.54 TL maliyet açıkladığı süte 11.50 TL fiyat tavsiye etti. Sanayicinin mesajı şu; biz ancak bu kadara alırız, aradaki farkı devlet primle ödesin! Peki çiğ süt destekleme primi ne kadar olacak? Aylık ödenecek mi? Soğutma ve nakliye giderini kim neye göre belirleyecek? Çiğ süt üreticisi yine sütü alan aracı veya sanayicinin insafına terk edilecek.
Sektörümüz için hayırlı olsun demeyi çok isterdim..."

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