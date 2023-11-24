Çiğdem Tunç’tan acı itiraf: Yaşamak için evimi sattım kiraya çıktım

Şovmen Mehmet Ali Erbil’le ikili olduğu dönemlerde eğlence dünyasının yıldızı haline gelen Çiğdem Tunç, yaşadığı ekonomik sıkıntıları canlı yayında anlattı.

Son günlerde gündemden düşmeyen fenomenlerle ilgili haberler TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programında masaya yatırıldı. Canlı yayınına katılan oyuncu Çiğdem Tunç, "Bu insanlar iyi ki bu görgüsüzlükleri yaptılar. Böylece devletimizin kasasına girmeyen milyonlarca lira ortaya çıktı" yorumunda bulundu.

"PANDEMİDE EVİMİ SATTIM"

Pandemi döneminde yaşadığı ekonomik zorlukları dile getiren Tunç, "Bu beni hasta ediyor. 45 senelik sanatçıyım, beş sene sonra inşallah 50'nci yılımı kutlarız. Bir tane evim vardı, onu da pandemide kaybettim. Ajitasyon için söylemiyorum, canımın sağlığı bana kaldı. Yaşamak için paraya ihtiyacım vardı, evimi nakte çevirdim. Çöp mü bizim hayatımız, geçmişimiz? Çöp müyüz? Ben beş hayat yaşasam onların sahip olduğunun yarısına sahip olamam. 'Bu akıllıysa ben gerizekalıyım' diyorum. Tiyatromu ayakta tutabilmek için hiçbir şekilde lüks tüketimim yok. Gerçek sanatçı bu kadar acı çekmemeli." dedi.

"KİRAYA ÇIKTIM"

Çiğdem Tunç şöyle devam etti: Nakit sıkıntım vardı, evimi sattım. Buna 'Geçinmek için' diyebiliriz. Öyle çok büyük kazançlar olmuyor yaptığım işlerden. Çalışmadığım zamanlar oldu. Anneme baktım, ölene kadar yanımdan ayırmadım. Alıştığım yerde, alıştığım mahallede kiraya çıktım. Böyle olmaması gerekiyordu! Demek ki azla yetinebilen bir insanım. Soyut bir tiyatrom var, adımı taşıyan. 20 kişi var, 20 kişiden sorumluyum. Rabbim ne yaparsa hep hayırlısını yapar. Vermiyorsa da bir hayır vardır. Benim karnım doyuyordu, kendimi geçindirecek param vardı, ihtiyaçlarımı karşılıyordum, kimseye el açmıyordum. Büyük iflaslar yaşandı. Sanatçı arkadaşlarımız evine ekmek götüremediği için intihar etti. Asla burada mızmızlık etmiyorum. Ev alınır, alınmazsa da herkes kendine göre küçülüyor.

"İNANÇLI BİR İNSANIM"

Çiğdem Tunç, "Yaşadığın her an umut var. Ben inançlı insan olduğum için onun mucizevi yollarına inanıyorum. Hep korumuştur beni. Birçok sanatsal yetenekle donatmış da göndermiş dünyaya. Böyle bir Allah kulunu hiçbir zaman sıkıntıya sokmaz. Güncel endişeler tabii ki olur" ifadelerini kullandı.

