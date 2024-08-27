Cihat Tamer'in evlat acısı

Usta oyuncu Cihat Tamer'in 57 yaşındaki kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer, hayata gözlerini yumdu.
81 yaşındaki Cihat Tamer, uzun süredir hastanede tedavi gören oğlu için daha önce kan bağışı çağrısında bulunmuştu.
Ancak durumu kötüleşen Atilla Tamer, gece yarısı yaşam mücadelesini kaybetti.
Acı haberi Instagram hesabından paylaşan Cihat Tamer, "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Camisi'nde ikindi namazını müteakip Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" açıklamasını yaptı.