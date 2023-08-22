Cihat Yaycı kontrolsüz göçle bir ülkenin nasıl yıkılabileceğini tek tek anlattı

Editör: Turgay Beşyıldız

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi göç akınlarının durak noktası haline getirdi. Türkiye için ekonomik krizle birlikte göç sorunu en önemli iki problem haline geldi.

Göç ve göçmen sorunu bütün dünya için büyük sorun teşkil ederken, emekli Tümamiral Cihat Yaycı da göç sorununun ulus devletler için nasıl yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu anlattı. TV 5'te canlı yayına katılan Yaycı Paşa Türkiye'deki göçmen sorununu değerlendirdi.

ULUS DEVLETLER TEHLİKEDE

Yaycı, göç akınlarıyla ulus devletlerin 7 adımda nasıl yıkıldığını tek tek sıralarken şu ifadeleri kullandı;

"ABD'nin doktrinleri Naval Postgraduate School isimli okulda oluşturulur. Bu okulda doktrin haline getirilmiş bir tez: 'Göçler ulus devletleri yıkmak için bir silah olarak nasıl kullanılır?'

Bu doktrine göre bir devlet göç akınlarıyla 7 basamakta yıkılır;

O devletin politikasını istediğiniz yönde değiştirebilirsiniz.

Gerekirse toprak elde edebilirsiniz.

Kendi ülkenizde istemediğiniz unsurları o ülkeye göçmen akınıyla ihraç edebilirsiniz.

Göçmenleri casus olarak kullanabilirsiniz.

Tecrübeli teröristleri sızdırarak bu ülkeleri karıştırabilirsiniz.

İstediğiniz gibi propaganda yaparak algıyı değiştirebilirsiniz.

Birleştirici çimento haline gelmiş, bütün köklü gelenek, örf ve adetlerini, bir milleti millet yapan bütün unsurları ortadan kaldırabilirsiniz."

Türkiye’deki göç durumuna da değinen Yaycı, "Dünya'da 193 tane devlet var. BM' rakamlarına göre Dünya'daki toplam kayıtlı sığınmacıların neredeyse %20'si yani 1/5'i Türkiye'de" ifadelerini kullanarak büyük bir tehlikeye dikkatleri çekti.