Cihat Yaycı Paşa uyardı: Meydanı boş bırakırsak, Doğu Akdeniz elden gider

Emin DEMİREL / Yeniçağ Özel Haber

Yeniçağ’a özel açıklamada bulunan Mavi Vatan Doktrini’ni geliştiren ilk kişilerden biri olan Doç. Dr. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Denizlerdeki canlı ve cansız her türlü kaynaklardan Türk Milleti yararına faydalanmamız lazım. Ancak, Somali’ye gemi gönderiyoruz diye; Doğu Akdeniz’den gemi çekiliyorsa çok yazık” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs’ın sondajı olduğunu, bizim ise iki sismik araştırma gemimiz olduğunu, ancak birinin “yattığını” kaydeden Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz’de bize ait bölgelerde dahi araştırma yapılmadığını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir defa Somali ile yapılan anlaşmayı destekliyorum. Ancak, Somali’de varlık göstermemiz, Doğu Akdeniz’de varlık göstermememiz şeklinde olmaz. Bunu kabul edemem. ‘Burada çıkmaz başka yerlere gidelim’ politikası yanlış. Doğu Akdeniz’in tamamen boşaltılmasını kabul etmiyorum.

Yunanistan ile sahte bir bahar havası yaşanmak isteniyor. Yunanistan’ı kızdırmamak için gemilerimizi Doğu Akdeniz’den çektik. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de hakkı yok. Konu askeri değil, siyasi ve diplomatik bir strateji meselesi. Hele hele Yunan Savunma Bakanı’nın “bizim adalarımızın kıta sahanlığı var” diyerek meydan okumasına, karşılık vermek lazım. En azından buna karşı çıkılarak çekinmediğimizi göstermek açısından, Mavi Vatan’a sahip çıkmak açısından gerekli. Şu anda münhasır ekonomik bölgemizde hiçbir faaliyet yapmıyoruz.

Eğer Mavi Vatan’a sahip çıkacaksak, güçlü bir Türkiye diyorsak; Doğu Akdeniz’e en azından bir tane sismik araştırma gemimizi göndermeliyiz. Şu anda ülkede yoksa 9 Eylül Üniversitesi’nin sismik araştırma gemisi var. Ondan yararlanılmalı.”

Topkapı Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde de bulunan emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, KKTC’nin güçlenmesinin ve başka ülkeler tarafından tanınmasını önemine değinerek, gerektiğinde sismik araştırma gemilerimizden birini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vererek bölgede süreklilik sağlamamız gerektiğini söyledi.