Sinan Ateş davasında çıkan karar için çarpıcı iddia: Başkan sürgün edilmekten çekindi

YENİÇAĞ/ ÖZEL HABER/ EMİN DEMİREL

Kamuoyunun büyük merakla izlediği Sinan Ateş Davası’nda çıkan kararın hayal kırıklığı yarattığına dikkat çeken eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Yeniçağ’a yaptığı açıklamada, “Böyle bir adalet olmaz” dedi. Sinan Ateş Davası’nın sonuçlarını değerlendiren eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkemeden çıkan kararın kamu vicdanını tatmin etmediğini belirterek görüşlerini şöyle aktardı:

“Çok ayıp! Böyle bir duruşma, böyle bir adalet olmaz. Ailesi duruşma arasında saldırıya uğradı. Başıma bir şey gelirse MHP sorumlu diyor. Türk milliyetçiliğini dolar milliyetçiliği olarak görenler bundan ders alsınlar.“

BAŞKAN İNİSİYATİF KULLANAMAZDI!

Sabri Uzun, konuyla ilgili görüşlerini şöyle sürdürdü: “Mahkeme başkanı daha fazla inisiyatif kullanamazdı. Ülkedeki adaleti görmüyor musunuz? Balıkesir’de bir hakim inisiyatif kullandı, Erzurum’a sürüldü… Ekrem İmamoğlu Davası’na bakan hakim Samsun’a sürgün edildi…

Bu durumda hakimler ne yapsın.?.. Ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Davayı genişletmeye kalksalar onlarda sürgün edileceklerdi. Yapabilecekleri bu kadarmış. Yargının bağımsız olmadığı bir ülkedeyiz.”

TEPKİ SEÇİM SANDIĞINA YANSIR

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’in hemşerisi olduğunu belirten Sabri Uzun sözlerini şöyle sürdürdü: “Saniye hanım, Tirebolu’nun Boynuyol Köyü’nden Oğuz Çepni’si … Sinanın babası ise Balıkesir Rıhtımbey’den bir Yörük… Seçim sandığına gidecek Çepniler ve Yörükler, bu davayı ve çıkan kararı yorumlayıp ona göre oy vereceklerdir”