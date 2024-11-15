Cihat Yaycı, Saray danışmanına sert çıktı: Türk Milleti böyle bir rezalete onay vermez

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un “Anayasada Türkçe için başka bir dil anadil olarak öğretilemez. Bu çok ideolojik bir yaklaşım, gelin bunu kaldıralım, başka diller de öğretilebilir diyelim derseniz o tartışılır” sözlerine tepki gösterdi.

“İşte dillerinin altındaki baklayı çıkardılar” diyen Yaycı, Uçum’un açıklamaları için “Tam da dediğim ve KCK- KONGRAGEL’in istediği gibi; Anayasanın anadilde eğitimin Türkçe olacağını söyleyen 42 ve Türk tanımını yapan 66’ncı maddesini değiştirmek istiyorlar” dedi.

Mehmet Uçum

Uzun zamandır konuya tepki gösterdiğini belirten Yaycı, “Teröristbaşının serbest bırakılması da rahatlıkla dillendiriliyor… Uzun zamandır haykırıyorum, Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeden, 42 ve 66’ncı maddeleri kaldırmak ya da değiştirmek Türkiye’nin bölünmesine sebep olur. Böyle bir değişiklik ‘kendi kaderini tayin hakkı’ doğurur. Aman dikkat diye…” ifadelerini kullandı.

"MEMLEKETİN KADERİNİ BELİRLEYECEKLER"

Saray’ın Anayasa değişikliği için 400 milletvekilini siyasi pazarlık yaparak bulacağını iddia eden Yaycı, “Referanduma gitmeden memleketin kaderini belirleyecekler. Sözün bittiği, güneşin donduğu, tuzu koktuğu noktaya geldik… Bir sivil, asker-akademisyen olarak diyeceğimizi dedik.. Elimizden geleni yaptık… Bundan sonrası vatanını ve devletini seven siyasilerin görevidir” diye konuştu.

Cihat Yaycı

"TÜRK MİLLETİ BÖYLE BİR REZALETE ONAY VERMEZ"

Siyasi parti yetkililerine ve vekillere seslenen Yaycı, şöyle devam etti: “Anayasamızın 42 ve 66’ncı maddelerine sahip çıkmazlarsa, Teröristbaşının serbest kalmasına karşı çıkmazlarsa, Türk Milletinin, şehitlerin ve gazilerin vebali onların üzerinde olacaktır.. Son söz olarak; eğer bunları yapacak olan varsa, kendilerine güveniyorlarsa, 400 milletvekilini bulsalar da, referanduma sunup, vekil değil, asil olan halkın onayını alsınlar! Bakalım alabilirler mi? Bence asla Türk Milleti böyle bir rezalete onay vermez! Allah Türk Milletini ve Türk Devletini korusun.. Bu arada, bir vatandaş olarak, “Apo’ya kahvaltı vereceğini” söyleyen hangi şehidin ailesiymiş öğrenmek istiyorum…”