'Cihaz bozuk' dedi içtiklerini polise tek tek saydı. Yeni yılın ilk cezasını böyle yediler

Kaynak: İHA
'Cihaz bozuk' dedi içtiklerini polise tek tek saydı. Yeni yılın ilk cezasını böyle yediler
İzmir’de polis denetimlerine takılan gençler, alkollü yakalanınca fıkralara konu olacak tepkiler verdi. Ferhat Y. polise kendisini savunurken alkolmetre cihazının arızalı olduğunu iddia ederek “Valla abi çok bir şey almadık ya 4-5 bira filan aldık” dedi.

İzmir’de, yeni yıl kutlamaları kapsamında yapılan denetimlerde alkollü bir otomobil sürücüsü olan Ferhat Y.'nin 1.29 promil alkollü ifade edildi. 6 bin 735 TL ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ferhat Y. ise alkolmetre cihazının arızalı olduğunu iddia ederek ne içtiğini sıraladı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan trafik polisleri, yeni yıl kutlamaları kapsamında kentin birçok noktasında denetlemelerde bulundu. Yapılan denetlemelerde yılın ilk cezası Alsancak Gar’da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Ferhat Y.'ye uygulandı.

"BENCE BOZUK"

Alkol kontrolünde, Ferhat Y. 1.29 promil alkollü çıktığı belirtildi. Yılmaz’a 6 bin 735 TL idari para cezası kesilerek, 6 ay ehliyetine el konuldu. Ayrıca otomobil geçici süre trafikten men oldu.

'BENCE MAKİNA ARIZALI'

Alkollü olarak otomobil kullanan Ferhat Y., cihazın yanlış ölçüm yaptığını söyledi. Alkollü olduğunu kabul eden Y., “Valla abi çok bir şey almadık, 4-5 bira filan aldık. Bence arızalı abi” ifadelerini kullandı.

Otomobilde bulunan Ferhat Y.'nin arkadaşları ise, “Emniyetimizden Allah razı olsun, biz yakalandık. Yapacak bir şey yok” dedi.

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