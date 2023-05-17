Cihazların tamiri zorlaştı denilerek Apple'a soruşturma açıldı

Fransa'da Apple'a "cihazların tamirini zorlaştırmaktan ve planlı işlevsizleştirme yapmaktan" soruşturma açıldığı belirtildi.

Cihazların tamiri zorlaştı denilerek Apple'a soruşturma açıldı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Yurt dışında Apple, piyasaya sunduğu ürünlerin tamirini bilerek zorlaştırmakla suçlanıyor.

Fransa'da, ABD'li teknoloji devi Apple'a "cihazların tamirini zorlaştırmaktan ve planlı işlevsizleştirme yapmaktan" soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Paris Savcılığı, Aralık 2022'de HOP (Planlı İşlevsizleştirmeyi Durdur) Derneği tarafından Apple'a yönelik yapılan şikayet üzerine, Rekabet Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü Ulusal Soruşturma Servisi'nin (DGCCRF) yasal işlem başlattığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE PARA CEZASI ÖDEMİŞTİ

Dava dosyasında, Apple'a "cihaz parçalarının tamirinde düzinelerce engelleme yapma ve yetkisiz servislerin tamir yapmasını zorlaştıran uygulamaları dikte etme" suçlaması yöneltiliyor.

Uygun fiyat ve sürede kullanıcının erişimine açmamakla suçlanan Apple, 2020'de Fransa'da hakkında kullanıcıları aldatmaya yönelik açılan soruşturmayı kapatmak için 25 milyon Euro para cezası ödemişti.

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