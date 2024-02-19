Çıkan su borularını gören vatandaşlar şoke oldu: Her biri kanserojen madde içeriyor

Kaynak: İHA
Çıkan su borularını gören vatandaşlar şoke oldu: Her biri kanserojen madde içeriyor
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde altyapıdan çıkartılan kanserojen madde içeren asbest borular görenleri şok etti.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçenin 60 yıllık altyapı boruları değiştirilirken, ortaya çıkan görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kanserojen madde içeren asbest su borularının yerine, yeni nesil borular ev ve iş yerlerine bağlandı. Altyapıdan çıkarılan borular ise bir alışveriş mağazasında sergilenirken, vatandaşların sağlığını tehdit eden borular görenlere 'yok artık' dedirtti.

Yapımı tamamlanan altyapı çalışmalarında 385 kilometre kazıldığını aktaran Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kanserojen madde içeren asbest boruların yerine yeni nesil düktil borular takıldığını ifade etti.

"YENİ NESİL DÜKTİL BORULARA DÖNDÜK"

Asbestin 70'li ve 80'li yıllarda kanserojen içeren borular olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Biz yeni nesil düktil borulara döndük. Şu anda bizim yaptığımız sistemde ekip arkadaşlarımız telefonundan kumada edebiliyor. Vanalar ve su depoları takip ediliyor. Web sayfamızdan vatandaşlarımız istediği anda depolarımızın doluluk oranını görebiliyor. Yağmur suyu olsun kanalizasyon olsun içme suyu olsun 21’inci yıla göre yeni sisteme geçtik" dedi.

aw144682-01.jpg

aw144682-02.jpg

aw144682-03.jpg

aw144682-04.jpg

aw144682-07.jpg

Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,80 dolar
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler Spor
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı Ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı Ekonomi
Borsa İstanbul yeni haftaya yeni rekorla başladı
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi? Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması. Adaylıktan çekilecek mi?
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Boğmaca dalak hastalıklarına iyi geliyor. Kalp hastalıklarına romatizma faydalıdır. İşte şifa saçan ot