Çıkan su borularını gören vatandaşlar şoke oldu: Her biri kanserojen madde içeriyor

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından ilçenin 60 yıllık altyapı boruları değiştirilirken, ortaya çıkan görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Kanserojen madde içeren asbest su borularının yerine, yeni nesil borular ev ve iş yerlerine bağlandı. Altyapıdan çıkarılan borular ise bir alışveriş mağazasında sergilenirken, vatandaşların sağlığını tehdit eden borular görenlere 'yok artık' dedirtti.

Yapımı tamamlanan altyapı çalışmalarında 385 kilometre kazıldığını aktaran Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kanserojen madde içeren asbest boruların yerine yeni nesil düktil borular takıldığını ifade etti.

"YENİ NESİL DÜKTİL BORULARA DÖNDÜK"

Asbestin 70'li ve 80'li yıllarda kanserojen içeren borular olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Biz yeni nesil düktil borulara döndük. Şu anda bizim yaptığımız sistemde ekip arkadaşlarımız telefonundan kumada edebiliyor. Vanalar ve su depoları takip ediliyor. Web sayfamızdan vatandaşlarımız istediği anda depolarımızın doluluk oranını görebiliyor. Yağmur suyu olsun kanalizasyon olsun içme suyu olsun 21’inci yıla göre yeni sisteme geçtik" dedi.