'Çikita Muz' Ajdar'ın sahne ücreti Afrika'daki bütün muzlardan daha pahalı

Popstar yarışmasıyla hayatımıza giren Ajdar, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Meğer sahne hayatına devam ediyormuş. Sahne ücreti için istediği rakam ise şoke etti.

'Çikita Muz' Ajdar'ın sahne ücreti Afrika'daki bütün muzlardan daha pahalı

Ekranlardan uzak olan Ajdar, meğer şarkıcılığa devam ediyormuş. İstediği sahne ücreti gündem oldu. Bir de Türk Lirası değil de euro istemesi ayrıca konuşuldu. İşte Ajdar'ın istediği sahne ücreti...

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EURO TALEP ETTİ

Bir dönem çıkardığı 'Çikita Muz', 'Nane nane', 'Şahdamar' gibi şarkılarıyla dikkat çeken Ajdar’ın sahne almak için istediği para dudak uçuklattı.

Ajdar’ın kendisini arayan işletme sahibinden 1 saatlik sahne ücreti olarak 3 milyon 750 bin Euro talep etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Ajdar, Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına çıkmak için 1 milyon euro istemişti.

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