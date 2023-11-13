Çıkmaz sokakta sıkıştırdıkları araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

Sabah saatlerinde Kozağaç Mahallesi’nde bulunan 232. Sokak’ta olay meydana geldi.

İddiaya göre, motosiklet ile 35 DJE 93 plakalı hafif ticari aracı takibe alan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheli veya şüphelilerce, çıkmaz sokağa giren hafif ticari araca artarda tabancayla ateş açıldı.

Araçta bulunan E.G. (25), A.A. ve Çağatay Arpaz vücutlarına isabet eden mermiler ile yaralandı.

Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



ABİ ÖLDÜ, KARDEŞİ VE ARKADAŞI HASTANEYE KALDIRILDI



İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Çağatay Arpaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arpaz’ın kardeşi A.A. ve E.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Çağatay Arpaz’ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı