Çikolata ve çileğin dansı! Sır çözüldü!

Son dönemde sosyal medyada adeta bir fenomen haline gelen çilekli spoonful tatlısı, çikolatanın yoğun aroması ve çileğin ferahlatıcı dokunuşuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Hem pratik hazırlanışı hem de görsel şölen sunan sunumuyla iftar sofralarından çay saatlerine kadar her anın yıldızı olan bu tatlı, lezzet tutkunlarının yeni favorisi. Peki, çilekli spoonful nasıl hazırlanır? Çikolata ve çileğin sağlık üzerindeki etkileri nelerdir? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında bu tatlıyı mercek altına aldı.

ÇİLEKLİ SPOONFUL TARİFİ: ADIM ADIM LEZZET YOLCULUĞU

Çilekli spoonful, üç katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor: ufalanmış kek tabanı, ipeksi vanilyalı krema ve çikolata ganajı, çilek dilimleriyle süslenerek tamamlanıyor. İşte 4 kişilik bir borcam için gerekli malzemeler ve yapılışı:

Malzemeler:

Taban için: 1,5 su bardağı ufalanmış kakaolu kek veya kakaolu bisküvi

Krema için: 3 yumurta, 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, yarım su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilin

Ganaj için: 150 ml krema, 100 gr bitter çikolata, 50 gr sütlü çikolata

Süsleme için: 8-10 taze çilek (dilimlenmiş), isteğe bağlı Antep fıstığı veya rendelenmiş bitter çikolata

Yapılışı:

Tabanı hazırlayın: Kakaolu keki veya bisküviyi rondodan geçirerek ince kırıntılar haline getirin. Borcamın tabanına eşit şekilde yayıp hafifçe bastırın. Daha yoğun bir tat için kırıntıları 2-3 yemek kaşığı sütle hafifçe ıslatabilirsiniz.

Kremayı pişirin: Bir tencerede yumurtaları, sütü, unu, nişastayı ve şekeri çırpma teliyle karıştırarak orta ateşte pişirin. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın, tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırın. Soğuması için bir kaba aktarın ve üzerini streç filmle kaplayarak buzdolabına kaldırın.

Ganajı hazırlayın: Kremayı bir sos tavasında kaynama noktasına gelmeden ısıtın. Ocaktan alıp içine bitter ve sütlü çikolata parçalarını ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Katmanları birleştirin: Soğuyan krema karışımını kek tabanının üzerine spatula yardımıyla düzgünce yayın. Üzerine çikolata ganajını dökün ve eşit şekilde yayın. Taze çilek dilimlerini ganajın üzerine dizin ve isteğe bağlı olarak Antep fıstığı veya rendelenmiş çikolata serpin.

Dinlendirin ve servis edin: Tatlıyı buzdolabında en az 4 saat, ideal olarak bir gece dinlendirin. Soğuk olarak servis edin. Yanında bir fincan Türk kahvesi veya vanilyalı dondurma ile lezzeti taçlandırabilirsiniz.

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PÜF NOKTALARI:

Krema pişirirken sürekli karıştırın, böylece topaklanma önlenir.

Ganajı dökmeden önce kremanın tamamen soğuduğundan emin olun, aksi takdirde katmanlar karışabilir.

Çileklerin taze ve sulu olması, tatlının ferahlığını artırır. Alternatif olarak muz veya frambuaz da kullanılabilir.

ÇİKOLATA VE ÇİLEĞİN BİLİMSEL FAYDALARI

Çilekli spoonful sadece lezzetiyle değil, içeriğindeki çikolata ve çileğin sağlık faydalarıyla da dikkat çekti. Harvard Tıp Akademisi’nden Dr. Eric Ding’in liderliğinde yapılan araştırmalar, bitter çikolatanın flavonoid içeriği sayesinde kan basıncını düşürme ve kalp-damar sağlığını destekleme potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Flavonoidler, antioksidan etkisiyle hücre yenilenmesini hızlandırıyor ve beyin kanaması riskini azaltıyor.

Çikolatadaki teobromin maddesi, öksürüğe neden olan vagus sinirlerinin hareketliliğini azaltarak doğal bir öksürük baskılayıcı olarak işlev görüyor.

İngiltere’deki Hull Üniversitesi’nden Prof. Alyn Morice, kakao ve çikolatadaki teobrominin öksürük şuruplarından daha etkili olabileceğini belirtti.

Çilek ise C vitamini, folat ve antioksidanlar açısından zengin bir meyve. ABD’deki Tufts Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Barbara Shukitt-Hale, çileğin bilişsel fonksiyonları desteklediğini ve yaşa bağlı hafıza kaybını yavaşlatabileceğini ifade etti. Ayrıca, çileğin içerdiği antosiyaninlerin iltihaplanmayı azalttığı ve kalp sağlığını koruduğu biliniyor.

UZMANLARDAN ÇİLEKLİ SPOONFUL YORUMLARI

İngiltere merkezli beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire, çilekli spoonful gibi tatlıların ölçülü tüketildiğinde hem ruh halini iyileştirdiğini hem de besleyici değer sunduğunu belirterek, “Bitter çikolata ve çilek kombinasyonu, endorfin salgısını tetikleyerek mutluluk hissi oluşturuyor. Ancak şeker ve krema miktarına dikkat etmek önemli” dedi.

SOSYAL MEDYADA ÇİLEKLİ SPOONFUL ÇILGINLIĞI

TikTok ve Instagram’da milyonlarca paylaşımda çilekli spoonful videoları viral oldu. Kullanıcılar, tatlının hem kolay hazırlanışını hem de görsel çekiciliğini övdü.

KALORİ VE BESİN DEĞERİ

Dört kişilik bir çilekli spoonful tatlısı, yaklaşık 300-350 kalori içeriyor. Şeker ve krema miktarını azaltarak daha hafif bir versiyon hazırlanabilir. Beslenme uzmanları, tatlıyı haftada 1-2 kez, porsiyon kontrolüyle tüketmeyi önerdi.

Çilekli spoonful, çikolatanın büyüsü ve çileğin ferahlığıyla tatlı dünyasında yeni bir çığır açıyor. Hem evde kolayca hazırlanabilmesi hem de bilimsel olarak desteklenen sağlık faydaları, bu tatlıyı sadece bir lezzet değil, aynı zamanda keyifli bir deneyim haline getirdi.