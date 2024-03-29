Çikolataya yeni zam kapıda

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği ve kuraklık gibi etkenlerden dolayı kakao fiyatının ton başına 10 bin doları aştığını söyledi.

Tiryakioğlu, TÜİK verilerine göre 2023’te 211 bin tonu aşan toplam kakao ithalatının büyüklüğünün 672 milyon dolara ulaştığını ve yurt içindeki tüketim ihtiyacını da kapsayan bu ham madde girişinin sonunda 2023 yılı çikolata ve kakaolu ürün ihracatının 860 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ayrıca Tiryakioğlu, bir kilogram kakao fiyatının 10 dolara ulaştığı bir ortamda çikolata üretim maliyetleri zorlayıcı olacağını söyledi.

Alternatif ülkelere yoğunlaşıldı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da Türkiye'nin yılın ilk 2 ayındaki çikolata ve kakaolu ürün ihracatının 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 14,3 artışla 149 milyon dolara ulaştığına vurgu yaptı.