Çıktığı ağaçtan 20 metrelik kuyuya düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çıktığı ağaçtan 20 metrelik kuyuya düştü

Mersin’de bir adam incir toplamak için çıktığı ağaçtan 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Yaralı adam itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Yenişehir'deki 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre 56 yaşındaki Mehmet Ceylan incir toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek aşağıda bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Durumu fark eden yakınları hemen Ceylan’ın kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Su dolu olan kuyuya kuyuya halat atarak inen ekipler Mehmet Ceylan'ı şahsı yukarı çekti.

Kurtarılması yarım saat süren yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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