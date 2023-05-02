Cilalı Taş devri geri döndü. İlk karikatür Perşembe sabah 08:30’da

Ödüllü karikatürist Emre Uslu’nun efsane karikatür serisi Cilalı Taş Devri Yeniçağ.com.tr’de geri dönüyor.
Emre Uslu’nun ilk karikatürü 4 Mayıs Perşembe sabah 08:30’da yayınlanacak.
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Karikatür dünyasına damgasını vuran Cilalı Taş Devri serisi geri dönüyor. Emre Ulaş’ın ilk çizimi Perşembe sabah 08:30’da yayınlanacak.
Ödüllü karikatürist Emre Uslu’nun efsane karikatür serisi Cilalı Taş Devri Yeniçağ.com.tr’de geri dönüyor.
Emre Uslu’nun ilk karikatürü 4 Mayıs Perşembe sabah 08:30’da yayınlanacak.