Cildi gençleştiriyor. Kırışıklıklara karşı etkili

Haber Global’de yer alan habere göre; İnsan hayatının ilerleyen dönemlerinde kaçınılmaz bir son olan kırışıklıklardan daha uzun süre uzak durmanın vurgulanması dikkat çekti.

Cildin ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin karşılanmamış halinde daha erken yaşlarda ortaya çıkabileceği gibi, kırışıklıklardan doğru cilt bakımı ile daha uzun süre kaçınabileceği bildirildi.

Hindistan cevizi yağı cildi hem nemlendirir hem de cildin kolajen seviyelerini dengeler. Ciltte yenilenme etkisi yaratan Hindistan cevizi yağı aynı zamanda cildin sarkmasını da engellemektedir. Diğer nemlendircilerin aksine Hindistan ceviz yağı kullanırken yalnızca el ya da yüz değil, boynunuz dilediğiniz gibi cildinizin istediğiniz bölgesinde kullanarak faydalarını görebilirsiniz.

Cildinizi korumak ve erken yaşlarda kırışıklıklar ile karşı karşıya kalmamak için aynı zamanda cildinizi sürekli olarak doğal şekilde beslemeyi unutmayın. Makyaj malzemelerinden ve kimyasal maddeleri cildinize sürmekten kaçınmak en sağlıklısı olacaktır. Aynı zamanda cildinizi sürekli olarak yıkamak da faydalıdır.

Hindistan ceviz yağı, kullanacağınız herhangi bir nemlendiriciden kart ve kat daha etkili olacaktır. Cildinize direkt olarak temas etmesi halinde Hindistan cevizi yağı cildi nemlendirir. Diğer nemlendirici maddelerin aksine düşük molekül ağırlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda da hindistan cevizi yağı içerisinde sağlıklı omega yağ asitleri barındırır. Kurumuş ciltlerin tedavisinde oldukça etkili bir yardımcıdır.