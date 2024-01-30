Cildi gerilen anne adayları ne yapmalı

Hamilelik, kadınların hayatlarında yaşadıkları en özel dönemlerden biridir. Ancak hamilelik, aynı zamanda vücutta birçok değişime de neden olur. Bu değişimlerden biri de cilt çatlaklarıdır.

Cilt çatlakları, hamilelikte karın, göğüs, kalça ve bacaklarda görülen pembe, mor veya kırmızı renkli izlerdir.

Peki hamilelikte cilt çatlakları neden oluşur? Nasıl önlenir? Nasıl tedavi edilir? İşte bu soruların cevapları...



HAMİLELİKTE CİLT ÇATLAKLARINA DİKKAT

Cilt çatlakları, hamilelikte vücudun hızlı bir şekilde büyümesi ve cildin elastikiyetinin azalması sonucu ortaya çıkar. Cildin altındaki bağ dokusunda yırtılmalar meydana gelir ve bu da cilt yüzeyinde çizgiler şeklinde görülür. Cilt çatlakları, genetik, hormonal, beslenme ve kilo faktörleriyle de ilişkilidir. Bazı kadınlarda hamilelik çatlakları çok belirgin olurken, bazılarında ise hiç oluşmayabilir.



Cilt çatlaklarını tamamen önlemek mümkün olmasa da, bazı önlemler alarak azaltmak mümkündür. Bunlar şunlardır:



Hamilelikte sağlıklı ve dengeli beslenmek, aşırı kilo alımını önlemek ve cildin nemli kalmasını sağlamak önemlidir. C vitamini, E vitamini, çinko ve silikon gibi cilt sağlığı için gerekli besinleri almak, cildin elastikiyetini artırır.

Hamilelikte bol su içmek, cildin nemli kalmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Günde en az 2 litre su içmeye özen göstermek gerekir.

Hamilelikte cildi düzenli olarak nemlendirmek, cildin kurumasını ve çatlamasını önler. Özellikle karın, göğüs, kalça ve bacaklara masaj yaparak nemlendirici krem veya yağ sürmek faydalıdır. Bu sayede kan dolaşımı da artar ve cilt daha canlı görünür.

Hamilelikte güneşe maruz kalmamak, cilt çatlaklarının renklerinin daha belirgin olmasını engeller. Güneşe çıkarken yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanmak ve bol giysiler giymek gerekir.

Hamilelikte egzersiz yapmak, cildin sıkılaşmasına ve esnekliğinin korunmasına katkı sağlar. Ayrıca egzersiz, kan dolaşımını hızlandırır, stresi azaltır ve kilo kontrolünü sağlar. Hamilelikte doktorun önerdiği egzersizleri yapmak önemlidir.



Cilt çatlakları, hamilelik sonrasında zamanla solabilir ve beyaz renk alabilir. Ancak tamamen kaybolmazlar. Bu nedenle, cilt çatlaklarının tedavisine hamilelik sırasında başlamak daha etkili olur. Cilt çatlaklarının tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:



Kozmetik ürünler:

Cilt çatlaklarını azaltmaya yönelik olarak piyasada pek çok krem, losyon, jel, yağ gibi ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler, cildin nemlenmesini, yenilenmesini ve onarılmasını sağlar. Ancak bu ürünlerin etkinliği kişiden kişiye değişir ve tam bir çözüm sunmazlar. Bu ürünleri kullanmadan önce doktora danışmak gerekir.

Lazer tedavisi:

Lazer tedavisi, cilt çatlaklarının görünümünü iyileştirmek için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Lazer ışınları, cildin altındaki kollajen ve elastin üretimini uyarır ve cildin yenilenmesini sağlar. Lazer tedavisi, cilt çatlaklarının rengini, derinliğini ve genişliğini azaltır. Ancak lazer tedavisi, hamilelik sırasında değil, sonrasında yapılmalıdır. Lazer tedavisi, seanslar halinde uygulanır ve yan etkileri olabilir.

Mikro iğneleme:

Mikro iğneleme, cilt çatlaklarının tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu yöntemde, cilt yüzeyine çok ince iğnelerle delikler açılır ve cildin kendini onarması sağlanır. Bu sayede, ciltte yeni kollajen ve elastin oluşur ve cilt çatlakları azalır. Mikro iğneleme, lazer tedavisine göre daha ucuz ve daha az ağrılı bir yöntemdir. Ancak mikro iğneleme de hamilelik sonrasında yapılmalıdır. Mikro iğneleme, seanslar halinde uygulanır ve enfeksiyon riski taşır.



Hamilelikte cilt çatlakları, pek çok kadının yaşadığı bir sorundur. Ancak bu sorun, cildin sağlığını ve güzelliğini korumak için alınabilecek önlemler ve uygulanabilecek tedaviler ile çözülebilir. Hamilelikte cilt çatlakları ile ilgili daha fazla bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.