Cildini genç tutmanın 9 bilimsel yolu

Güneşin sıcak dokunuşu cildinize zarar vermeden, sağlıklı ve parlak bir ciltle yaza merhaba demeye ne dersiniz? Bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü dermatologların görüşleriyle desteklenen 9 pratik öneri, cildinizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak genç ve canlı bir görünüm sundu.

İşte cilt sağlığınızı güçlendirecek, kolayca uygulayabileceğiniz öneriler…

1. Bol Su Tüketin: Cildin Nem Deposu

Su, cilt sağlığının temel taşı. İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Anjali Mahto, “Yeterli su tüketimi, cildin nem seviyesini koruyarak elastikiyetini artırıyor ve ince çizgilerin görünümünü azaltıyor” dedi

Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, günde 2-3 litre su içen bireylerde cilt neminin %15 arttığını ve kırışıklık derinliğinin azaldığını gösterdi. Günde 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin ve şekerli içeceklerden uzak durun.

Suyunuza limon, salatalık veya nane ekleyerek hem lezzet katın hem de antioksidan etkisini artırın.

2. Düzenli Uykuyla Cildi Yenileyin

Uyku, cildin kendini onardığı kritik bir süreç. ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Uma Naidoo, “7-8 saatlik düzenli uyku, cilt bariyerini güçlendiriyor ve yaşlanma belirtilerini azaltıyor” dedi.

Sleep dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli uyuyanlarda cilt elastikiyetinin iyileştiğini ve yaşlanma belirtilerinin azaldığını ortaya koydu.

3. Antioksidan Zengin Beslenin

C vitamini, E vitamini ve polifenoller gibi antioksidanlar, serbest radikallerin cilde verdiği hasarı önledi. Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gary Williamson, “Meyve ve sebzelerle zengin bir diyet, cilt yaşlanmasını yavaşlatıyor” dedi.

Nutrients dergisindeki bir çalışma, haftada 5-7 porsiyon renkli sebze ve meyve (yaban mersini, ıspanak, portakal) tüketenlerde ciltteki oksidatif stresin %20 azaldığını gösterdi. Akdeniz tipi beslenmeyi benimseyerek cildinizi içeriden beslemeniz tavsiye edildi.

4. Güneş Kremi: Cildin Birinci Savunma Hattı

Güneşin zararlı UV ışınları, cilt kanseri ve erken yaşlanmanın başlıca nedenlerinden. Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, SPF 30 veya üzeri güneş kremlerinin düzenli kullanımının cilt kanseri riskini %50 azalttığını gösterdi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. Dawn Davis, “Güneş kremi, her mevsim cildin en önemli koruyucusu. Bulutlu günlerde bile UV ışınlarının %80’i cilde ulaşır” dedi. Dışarı çıkmadan 20 dakika önce geniş spektrumlu SPF 30 veya üstü bir güneş kremi uygulayın ve her iki saatte bir yenileyin.

5. Cilt Temizliğine Özen Gösterin

Ciltte biriken yağ, makyaj kalıntıları ve toz, gözenekleri tıkayarak sivilce ve siyah nokta oluşumuna yol açıyor. British Journal of Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, düzenli temizliğin akne oluşumunu %30 azalttığını gösterdi.

Londra’daki King’s College Hospital’dan Dr. Emma Wedgeworth, “Cilt tipinize uygun, nazik bir temizleyici kullanmak cildi tahriş etmeden temizler” dedi.

Sabah ve akşam günde iki kez cildinizi temizleyin ve ardından nemlendirici uygulayın.

6. Nemlendirici Kullanımıyla Cildi Besleyin

Nemlendiriciler, cildin bariyerini güçlendirerek çevresel hasarlara karşı korudu. Journal of Cosmetic Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, düzenli nemlendirici kullanımının cilt nemini %25 artırdığını gösteriyor. İngiltere’deki King’s College’dan Prof. Dr. Alison Cahill, “Nemlendiriciler, cildin doğal parlaklığını koruyan bir kalkan gibidir” dedi.

7. Stresi Yönetin: Cildin Sessiz Düşmanı

Stres, kortizol hormonu üretimini artırarak kolajen yıkımını hızlandırıyor. Environmental Health Perspectives’te yayımlanan bir çalışma, stres yönetiminin cilt hasarını %15 azalttığını gösterdi.

Dr. Uma Naidoo, “Meditasyon ve yoga gibi stres yönetimi teknikleri, cilt sağlığını destekler” dedi.

Günlük rutininize 10 dakikalık meditasyon veya nefes egzersizleri ekleyin.

8. Doğal Maskelerle Cildi Destekleyin

Evde hazırlayabileceğiniz doğal maskeler, cildinize vitamin ve mineral desteği sağladı.

Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, bal ve yulaf bazlı maskelerin cilt nemini %20 artırdığını gösterdi.

Dr. Anjali Mahto, “Doğal içeriklerle hazırlanan maskeler, cildi tahriş etmeden besler” dedi

Haftada bir kez, bal, yoğurt veya avokado ile hazırlanan maskeleri uygulayın.

9. Sigara ve Alkolden Uzak Durun

Sigara ve alkol, cildin yaşlanmasını hızlandırdı. Journal of Investigative Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, sigara içenlerde ciltteki kolajen kaybının %40 daha fazla olduğunu gösterdi.

Dr. Dawn Davis, “Sigara, cildin kan akışını azaltarak solgun bir görünüme neden olur” dedi.