Çıldır Gölü'nde hız ve cesaret! Atlarla Snowboard

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çıldır Gölü'nde hız ve cesaret! Atlarla Snowboard

Kars Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyi çeşitli aktivitelere sahne oluyor. Kayak sporcuları Kaan Korucu ve Talha Örs, Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü’nün buzla kaplı yüzeyinde dörtnala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard gösterisi yaptı.

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyi çeşitli aktivitelere sahne oluyor. Atlı kızak turundan Eskimo usulü balık avına, hız pateninden, buz patenine kadar etkinlikler yapılan Çıldır Gölü'nde son olarak iki arkadaş dörtnala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard yaptı.

Kayak sporcuları Kaan Korucu ve Talha Örs, Çıldır Gölü'ndeki gösterilerine önce atlı kızakların çektiği iplerle snowboard yaparak başladı. Hız ve cesaretin birleşimi olan gösteride sporcular yeteneklerini sergilerken, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Kayakçılardan Kaan Korucu, izleyenleri heyecanlandırdı. Çıldır Gölü'nün benzersiz bir doğa ortamında gösteri yapabilmenin kendilerine büyük bir heyecan verdiğini belirten Kaan Korucu, "Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyi gerçekten çok özel bir yer. Burada hem hız yaparak eğlendik hem de doğayla iç içe bir deneyim yaşadık. Bu tür etkinlikler, doğa sporlarının ne kadar keyifli ve farklı olduğunu gösteriyor" dedi.

Çıldır Gölü'nde hız ve cesaret! Atlarla Snowboard

Çıldır Gölü'nde hız ve cesaret! Atlarla Snowboard

Çıldır Gölü'nde hız ve cesaret! Atlarla Snowboard

Çıldır Gölü'nde hız ve cesaret! Atlarla Snowboard

Çıldır Gölü'nde hız ve cesaret! Atlarla Snowboard

Çıldır Gölü'nde hız ve cesaret! Atlarla Snowboard

Çıldır Gölü'nde hız ve cesaret! Atlarla Snowboard

Son Haberler
Süleyman Soylu'dan tehdit gibi açıklama: Sonucuna katlanırsınız
Süleyman Soylu'dan tehdit gibi açıklama: Sonucuna katlanırsınız
Protestoculara 'Erdoğan'a hakaret' operasyonu. 5'i çocuk 41 gözaltı
Protestoculara 'Erdoğan'a hakaret' operasyonu. 5'i çocuk 41 gözaltı
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! Geri ödeme listesine 16 yeni ilaç eklendi
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! Geri ödeme listesine 16 yeni ilaç eklendi
Bağışıklığa doğal destek! Hastalıklara kalkan! Bilim onaylı mucize formül
Bağışıklığa doğal destek! Hastalıklara kalkan! Bilim onaylı mucize formül
Mehmet Şimşek yabancıları ikna etmeye çalışacak: İmamoğlu’na operasyon sonrası piyasalarda ortalık karışmıştı
Mehmet Şimşek yabancıları ikna etmeye çalışacak: İmamoğlu’na operasyon sonrası piyasalarda ortalık karışmıştı